Basket – All Star : Toliara a eu son heure de gloire

La ligue régionale d’Atsimo Andrefana a été le théâtre de chaudes rencontres à l’occasion du tournoi All Star qui a pris fin hier dans la cité du Soleil. Une compétition qui n’a pas fait beaucoup d’échos dans la ville des Mille avant et après les rencontres puisque même le nombre de participants n’a pas été annoncé. Quatre catégories ont été en lice : juniors, dames, hommes et vétérans. Pourtant, l’ambiance était au rendez-vous et une meilleure communication est de mise pour les prochaines éditions.

Chez les juniors, la conférence Sud a pris le dessus sur la conférence Est en s’imposant sur le score peu ou prou serré de 71 à 66. Chez les vétérans, les basketteurs du Grand nord ont frôlé le pire face à la conférence Sud. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 62 à 58. Dans le tableau final féminin, on a assisté à un véritable bras de fer jusqu’au quart-temps ultime entre les conférences Est et Ouest. Au final, la conférence Ouest l’a remporté sur le score de 53 à 54 grâce à un panier au buzzer.

Rojo N.

-All star juniors (U18) :

Sud # Est : 71-66

-All old star (Vétérans) :

Nord # Sud : 62-58

-All star dames :

Est # Ouest : 53-54

-All star game :

Toliara A # Vacanciers : 76-61