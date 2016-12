Us et coutumes : dâ€™autres arguments que 2017 en faveur de la cause des femmes

Us et coutumes : d’autres arguments que 2017 en faveur de la cause des femmes

De mémoire l’avènement de femme à la tête d’un pays, en tant que chef d’Etat ou chef de gouvernement ne remonte pas loin. Bien de gens (hommes ou femmes) adversaires de cette égalité au sommet, trouvent dans les ratés de deux Présidentes cette année, au Brésil et en Corée du Sud, matière à flétrir la compétence des femmes à occuper ces hautes fonctions. C’est faire fi d’une objectivité à reconnaitre la roublardise des machos qui peuplent l’arène politique, c’est effacer des tableaux les réussites au compte de femmes, pour ne citer parmi celles-ci : en Israël Golda Meïr, en Inde Indira Gandhi, au Pakistan Benazir Butho mais aussi des reines telle Elisabeth II de Grande-Bretagne ou chez nous Ranavalona 1ère que l’on connait surtout à travers des anecdotes alors qu’elle a fait montre d’un sens aigu de l’Etat, vertu que ses successeurs, souverains ou présidents peinent à égaler qu’ils préfèrent en zapper la mémoire.