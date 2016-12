Tsiahin’ny taona hivalona … : nandavo andrarezina maro ny taona 2016

Azo lazaina ho nangidy tamin’ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina ity taona 2016 ity, na teto Madagasikara io na hatrany ivelany any. Betsaka kokoa noho ny teo aloha ny andrarezina nalavony. Tao ireo efa niady mafy tamin’ny aretina, nandritra ny volana maromaro. Nisy koa ireo nindaosin’ny fahafatesana tampoka ka nampivarahontsana ny mpankafy. Na izany na tsy izany, izy ireny tokoa no lasa fa ny aingam-panahiny sy ny zava-bitany, holovain’ny taranaka mifandimby.

Ny 13 avrily, nodimandry teo amin’ny faha-78 taony Rahaingoson Henri na i Di. Angamba, tsy mitombina intsony ilay fanontaniana hoe « iza moa izy ? ». Akademisianina i Di ; mpanoratra sy poeta, filoham-boninahitry ny Havatsa-Upem. Mpandala ny teny malagasy izy ary fantatra tamin’ilay fehezanteny hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko ».

Alahady 5 jona tolakandro, nitaintaina ny mpankafy zavakanto fa nifamahofaho be ihany ny vaovao : niharan-doza, tany Antsirabe tany, ny fiara nitondra an’i Om-Gui (tarika Ny Ainga) ka toa hoe maty izy. Indrisy, voamarina tokoa izany, nony harivariva. Mpanakanto feno Rabesaiky Guillaume Marie : mpanoratra, mpamoron-kira, mpihira. Mpanabe ihany koa anefa izy.

Ny 4 septambra, lavon’ny aretina Ratsimandrava Juliette, andrin’ny teny malagasy, anisan’ny vy nahitana ny Rakibolana/Rakipahalalana sady filohan’ny foiben’ny teny an’ny Akademia malagasy.

Ny 30 septambra, nodimandry ihany koa ny filohan’ny Akademia malagasy, ny Dr Rajaona Andriamananjara. Mpahay toekarena izy ary anisan’ireo namorona ny Ivontoerana malagasy momba ny teti-pivoarana (Imatep).

Nisaona koa ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy, ny 8 desambra teo. Nodimandry, teo amin’ny faha-56 taony, Razafindrakoto Gérard, fantatra amin’ny anarana « Randrenja ». Nolazoin’ny aretina homamiadana izy ary efa nanatontosana hetsika tolo-tanana, ho fanampiana amin’ny fitsaboana azy, teny amin’ny Coliseum ny 4 desambra.

Nindaosin’ny fahafatesana, ny 12 desambra teo, teo amin’ny faha-71 taony Ralaiarimanana Prosper, andrarezin’ny hira malagasy. Kalon’ny fahiny, fitendrena piano, bagasy, tarika Solika, ireo no anisan’ny tena nahafantaran’ny olona maro an’i Prôsy. Havanana tanteraka amin’ny fitendrena kalon’ny fahiny na hira teatraly, kalon’Imerina, izy.

Tany ivelany, i Léonard Cohen, i Glenn Frey, sns, ny kanton’izy ireo sisa tavela

Ny 24 avrily, teo am-panaovana fampisehoana, tany Abidjan, mihitsy no narary tampoka ka maty i Papa Wemba, ilay mpanjakan’ny « rumba congolaise ». 66 taona izy, tamin’izao nahafatesany izao. Anisan’ireo nampahafantatra sy nampalaza mpanakanto afrikanina maro i Papa Wemba, ankoatra ny talentany.

Ny 21 avril, hita faty tao amin’ny trano fonenany, any Paisley Park any Minneapolis, i Prince Rogers Nelson, mpihira amerikanina malaza. Herinandro vitsy taorian’izay, fantatra fa ny fihinanana fanafody « analgésiques » be loatra no nitarika ny fahafatesany.

Tsy ela akory fa vao ny andron’ny Krismasy teo no nodimandry teo amin’ny faha-53 taony i George Michael, fanta-daza amin’ny mozika pop.

Nangonin’i Landy R. sy HaRy Razafindrakoto.