SphÃ¨re culturelle : 2016, une annÃ©e riche en rebondissements

L’année qui tire à sa fin, a été riche en évènements. Tour d’horizon sur les artistes qui ont marqué d’une pierre blanche l’année 2016. Des hauts et des bas.

Di…, un fervent défenseur de la langue malgache s’en est allé

La littérature malgache ne se remet pas encore de sa douleur. Plusieurs figures de proue qui ont marqué les dernières décennies de l’histoire ont tiré leur révérence cette année. Parmi eux, Henri Rahaingoson, plus connu sous son nom de plume «Di…».

«Ma langue, je la fais souveraine, quant à celles d’autrui, je les maîtrise et les fais miennes », c’est à travers ce leitmotiv qu’il s’est, depuis toujours, impliqué pour la promotion de langue malgache. Après des années de concertation, le projet de lois sur la politique nationale de la langue malgache, dont il a été l’initiateur, a été remis entre les mains du président de la République et n’attend plus que son adoption.

Ses pairs qui partagent son combat et qui continuent d’entreprendre les projets qu’il a entamés, ont tenu à lui rendre un vibrant hommage tout au long de l’année. Pas plus tard qu’au mois de juin, l’Académie malgache, le Club des journalistes doyens et le Comité de coordination de la célébration du 150è anniversaire de la presse malgache ont organisé conjointement la 23e édition du mois de la langue malgache.

« Je sème des graines de mots pour l’épanouissement de la littérature », disait Henri Rahaingoson. Une expression que l’Union des poètes et des écrivains malgaches fait sienne, à l’occasion de la semaine de l’ Havatsa Upem qui s’est tenue au Tahala Rarihasina Analakely en octobre.

Le groupe AmbondronA affiche une santé insolente

Voilà maintenant 15 ans que la bande à Kix et Beranto parcourt les routes, distillant sa musique en concert, en théâtre et festival, non seulement à Madagascar, mais aussi à l’étranger.

Fort du succès de son concert au Coliseum d’Antsonjombe en 2014, le groupe a remis le couvert au début du mois dernier pour inaugurer ses 15 ans de scène. Sans surprise, l’amphithéâtre a été plein à craquer.

«Tout au long de ces 15 ans de scène, nous en avons vu de toutes les couleurs. Ce qui a surtout permis de nous remettre en cause, de tenir compte des critiques et d’en tirer des leçons», confie Beranto.

Après une fructueuse tournée à Paris, Toulouse, Strasbourg, Annemasse, Lyon, Belgique et Lille, le groupe sera de retour au pays pour couronner le tout. Le bouquet final se tiendra au Village de Noël à Andohatapenaka cet après-midi.

Le clap de fin pour Gérard Razafindrakoto

Le monde du cinéma malgache pleure la mort de Gérard Razafindrakoto communément appelé Randrenja qui s’est éteint le 8 décembre dernier à l’âge de 56 ans.

Gérard Razafindrakoto était un personnage apprécié dans le monde du 7e art malgache. Il a surtout fait parler de lui après avoir incarné Randrenja dans la saga «Malok’ila», d’où ce surnom devenu presque familier. Ensuite, il a joué dans plusieurs films, mais celui qui a le plus marqué a été la comédie «Play boys» avec Rajao.

Soucieux de promouvoir davantage le domaine du cinéma national, il a fondé la maison de production dénommée Horizon qui a déjà distillé plusieurs films cultes comme «Vola», «Tampody» ou encore «Jombilo». A part produire et être acteur, il a aussi été un scénariste plein de ressources.

The Dizzy Brains, véritable bête de scène

Il y a 5 ans, qui aurait cru que ce groupe de rock formé autour de deux frangins issus du quartier d’Andravoahangy connaitrait une ascension fulgurante.

En l’espace de 6 mois, The Dizzy Brains a explosé le record des tournées. Plus d’une trentaine de pays parcourus, avec une soixantaine de concerts à l’affiche sans oublier le nouvel album, sa tournée «Finger up tour» se résume à elle seule en un véritable succès. Pour couronner le tout, le quatuor a donné un dernier concert au début de décembre, au Club Antanimena.

«Il faut admettre que le groupe a gagné en maturité et professionnalisme au cours de ces quelques mois de tournée. L’aspect organisationnel est l’une des choses que nous avons apprises. A Madagascar, nous avons tendance à minimiser ce point lors d’un concert. En tout cas, nous allons mettre à profit cette expérience acquise aussi bien sur scène qu’en studio», a argumenté Eddy sur une chaîne locale.

Tragedie 3.0 face une frange de public

Il a fait les beaux jours des jeunes générations des années 2003. Ses chansons ont résonné dans toutes les oreilles, un peu partout dans le monde. Tragédie 3.0, puisque c’est de lui qu’il est question, a inauguré sa tournée mondiale au plus grand amphithéâtre de l’océan Indien, le Coliseum d’Antsonjombe, en octobre dernier. Ces derniers temps, rares sont les artistes et les organisateurs qui osent s’aventurer en ce lieu pouvant accueillir près de 50.000 personnes. Pour ses inconditionnels admirateurs, le groupe a quand même tenté le coup mais sans grand succès. La grande première mondiale a été boudé par le public.

Une polémique qui n’a alors pas tardé de faire le tour des médias et des réseaux sociaux. «Malheureusement c’est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans… Parfois on gagne, parfois on perd. Madagascar restera toujours un coup de cœur et pour ceux qui étaient présents pour nous, on a fait le show jusqu’au bout, pas uniquement par amour pour la musique, mais par respect pour ceux qui ont pris de leur temps et qui nous portent de toutes leurs forces dans leur cœur», avait réagi Y-Zit.

Page réalisée par Joachin Michaël