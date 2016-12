Saison 2016 : le ministre satisfait

Deux titres mondiaux ont marqué la saison 2016 pour le sport malgache. Cela suffira-t-il à combler les lacunes dans le milieu ? En tout cas, pour Jean Anicet Andriamosarisoa, sans aucun doute, de tels résultats sont synonymes de triomphes. «La saison sportive 2016 est considérée comme une réussite. Je m’en félicite vu les succès obtenus durant les rendez-vous mondiaux», selon le ministre.

Avec deux titres mondiaux dans son escarcelle, la Grande île a fait mieux cette année par rapport aux précédentes années que ce soit au niveau régional qu’international. Une réussite qui met la pression sur le dos du ministère de la Jeunesse et des sports étant donné qu’il est maintenant obligé de maintenir le cap. Et sans plus attendre, l’année prochaine, Madagascar fera face de nouveau à un nouveau challenge aussi prestigieux comme les Jeux de la Francophonie.

Naisa