Resaky ny mpitsimpona akotry : telo taona izay

Raha afaka roa taona toy izao dia efa mamaly ny antso manainga handatsa-bato ho amin’ny fifidianana Filohampirenena indray ny vahoaka malagasy. Asa raha mbola ho maro ny olona itoeran’ny finoana amin’ny fanantenana fa arakarak’izay lany eo no hisian’ny fiovana na tsia. Ny manan-kevitra ny hilatsaka ho fidina efa tazana miomankomana amin’ny fihetsiketsehana samihafa. Misy aza efa nanambara mihitsy ny fikasany momba izany. Ny Filoha amperinasa moa dia sahirana ihany eo amin’ny famosahana ny vetsovetso izay tezainy ao am-po, milaza ny fikasany handimby toerana ny tenany. Moa va tsy toy ny famoham-baravarana ireo tsikera efa mibosesika. « Ny ao am-bilia tsy lany, ny any am-bilany takarina ». Raha hanambara fa rehefa tapitra ity fe-potoana voalohany ity dia tsy hamerina intsony

dia ao indray ireo hanatsatso amin’ny filazana hoe «fahendrena izany fahalalana mifehy tena na diso ihany aza ny fanandrakandramana natao dia ny zavatra tsy hay tsy hita ibitabitahana».

Raha dinihina avy amin’ny fahitana ny Filoha mitsidika etsy mipendina eroa tsy misy fitsaharana dia azoazo an-tsaina ihany fa mbola ao ny faniriany hamerina dimy taona

amin’ny 2018. Ity anefa tsy vitan’ny resa-pihavanana ka izay mahavatra mitsiditsidika matetika no tian-kavana. Raharaham-pirenena no nanaovana fifanekena. Ny vokatra azon’ny mponina tsapain-tànana no hitsaran’ny vahoaka. Mandrak’ity anefa ny androany, maro ny olona no tsy mbola nahita ny fitombon’ny vary ao am-biliany. Io vary io anefa no refy voalohany andanjalanjan’ny tsirairay ny fisian’ny fiovana. Tsy mampihetsi-bolomaso ny olona noana ny fampideraderana zavatra mamirapiratra tsy afaka amenoana kibo. Akopakopahy impolo amanjato ny elatr’ireny asa natao ho fanatanterahana ny lamina napetraky ny Filoha ireny fa vao mainka hivandravandra amin’ny vahoaka fa tsy mifandray ary mifanalavitra mihitsy aza ny sitraky ny Filoha sy ny hetahetam-bahoaka. Asa koa moa raha nanoman-tena amin’ny fiantsorohana io andraikitra io ingahy Rajaonarimampianina. Ny tazana dia ny namana zatra amin’ny fitantanana eo amin’ny pôlitika, lasa manompo lokon’andrakandrana ny fitondrana. Telo taona izay, governemanta telo no nitsapatsapa amin’ny firobarobana sy fikobakobahana rano. Mivadi-potaka ny raharaha. Mavesatra ny rivotra iainana. Ny fanararaotana ny 2017 ho taom-pamokarana sisa fanalahidin’ny 2018. Anio dia efa misikina sy miezaha mba hipatrapatraka ny hatsembohana rahampitso izay antoka voalohany ho an’ny famokarana.

Léo Raz