PremiÃ¨re dame : les aÃ®nÃ©s Ã  lâ€™honneur

A l’occasion des fêtes de fin d’années, la Première dame, Voahangy Rajaonarimampianina accorde une attention particulière aux personnes âgées. Dans ce cadre, le staff de son cabinet sillonne depuis hier les centres d’accueil et associations de prises en charge des personnes âgées dans la capitale, pour remettre des dons de vivres, comportant des sacs de riz, des cartons de lait, d’huile…

Les pensionnaires de six centres, en l’occurrence ceux des Foyers de vie à Ambohimanambola et à Antanimora, de l’Association Masoandro Mody à Mahazoarivo ou encore ceux de l’Association des personnes âgées à Malaza Fenoarivo,… ont reçu leur part hier. Sept autres associations qui prennent en charge des personnes âgées, sises à Amboditsiry, Tsimbazaza, Ambohidratrimo, Marohoho, Ambohitrakely, Soavimasoandro et Ambohijanaka recevront également les mêmes dons ce jour. Au total, 1.570 personnes bénéficient de cette action de l’épouse du chef de l’Etat.

Fahranarison