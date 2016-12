Police des mines : 2 autres bureaux inaugurÃ©s

La mise en place de la police des mines dans chaque région de l’île fait partie des résolutions prises par le ministère auprès de la présidence en charge des Mines et du pétrole, pour réduire les exploitations minières illicites qui ne cessent de prendre de l’ampleur ces dernières années. Après celui de Toamasina, les bureaux de la police des mines à Antsiranana et à Maevatanana ont été inaugurés respectivement le 12 et 14 décembre dernier.

D’après les dernières statistiques, le secteur minier contribue à hauteur de 30% des recettes d’exportation et 14% des recettes fiscales. Il rapporte 40 à 60% des Investissements directs étrangers (IDE) à Madagascar. Toutefois, ce secteur ne représente que 2,12 % du Produit intérieur brut (PIB) de la Grande île. C’est pour cette raison que le ministère de tutelle compte renforcer la lutte contre les exploitations illicites dans le pays.

Dans la foulée, une sensibilisation du grand public et des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) a déjà commencé cette année et continuera en 2017. A ce propos, Ying Vah Zafilahy, ministre des Mines a avancé que «les ingénieurs des Mines doivent informer la population impactée par un projet pendant la phase de recherche. Le permissionnaire peut extraire des tonnes de terre via des engins en vue d’analyse des échantillons car il s’agit d’un investissement lourd. Et cela ne veut pas dire qu’il est déjà en phase d’exploitation».

Riana R.