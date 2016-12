Mariage prÃ©coce : le Sud est aussi victime

Comme partout dans la Grande île, le Sud n’échappe pas au mariage précoce.

La principale raison qui a été citée comme source actuelle de cette pratique, dans cette région du Sud, est la situation précaire dans laquelle vit la population, également victime de la sécheresse. Non seulement la polygamie est une coutume locale, mais aussi et surtout un signe de richesse.

Selon Espérance Stella Albertine, une volontaire d’Ambovombe militant contre cette pratique honteuse par des activités de sensibilisation, « Les parents trouvent comme solution à leurs problèmes le mariage de leurs filles ». Un mariage à partir de l’âge de 13 ans, voire même 12, a souligné notre volontaire.

Les parents recevront effectivement au moins un zébu et en même temps de l’argent, au bas mot un million d’ariary, à titre de présent. Comme c’est le gendre qui se charge de toutes les dépenses au cours d?un événement familial, en particulier les funérailles, plus on a un beau-fils riche, plus l?honneur de la famille est sauf.

Cependant, « Au fil des temps, avec les nombreux enfants obtenus avec sa femme, auxquels s’ajoutent les différentes obligations familiales, il finit aussi, à son tour, par tomber dans la précarité », a fait remarquer Espérance Stella Albertine.

Renforcer la sensibilisation

Les volontaires d’Ambovombe ont choisi comme priorité dans leurs activités la sensibilisation contre le mariage précoce. Actuellement, ils sont en train de négocier avec des éventuels partenaires pour élargir leur champ d’actions, notamment en brousse où ce phénomène continue encore à persévérer.

Une autre solution, qui mérite d’être considérée, est celle entreprise au sein de la commune d’Anjapaly, du district de Tsihombe. En effet, sous l’initiative du maire, un pacte social, connu sous le nom de « dina », a été instauré par

la communauté à l’endroit

des parents qui envoient leurs filles se marier avant l’âge de 18 ans. L’importance de ce pacte repose plutôt sur la peur d’être marginalisé du fait d’avoir violé le « dina », que de s’acquitter des sanctions y afférentes.

Sera R