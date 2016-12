Guide du week-end

Ambondrona au Village de la Francophonie

Après plus d’une semaine de manifestation culturelle et divertissante au Village de la Francophonie à Andohatepanaka, le programme se poursuit ce jour et se terminera en fanfare en mettant à l’affiche le groupe Ambondrona. La journée débutera d’abord dès la matinée avec diverses activités au Village, entre autres des projections de films, des stands d’ateliers, du face-painting, sans oublier l’espace spécial pour les enfants et les amateurs de sports extrêmes. Par ailleurs, les concerts ne commenceront qu’à partir de 15 heures. Les organisateurs inviteront donc en première partie le groupe Telo sy Telo, un spécialiste en a cappella. Ambondrona investira la scène à partir de 16 heures.

So groovy trio chez La Fabrik Ambondrona.

Rolf et Imiangaly sont enchantés de présenter leur nouveau groupe, dénommé So Groovy Trio. Il s’agit d’une nouvelle formation composée de Rolf à la guitare basse, Imiangaly au chant et Natiana à la batterie. Le groupe donnera un cabaret ce soir, à La Fabrik sise à Ambondrona. Selon Imiangaly, les autres membres de Voots Kongregation seront aussi présents durant cette soirée, entre autres Naday, Valisoa. Au programme, le trio interprétera ses propres compositions et fera aussi quelques covers des titres de Kezia Jones, ou encore de Prince…

Ninie Doniah est de retour

Après plusieurs années de stand-by, la reine du salegy Ninie Doniah a décidé de se remettre sur scène. Pour commencer, elle donnera rendez-vous, ce soir, au Jao’s Pub à Ambohipo. Elle en profite pour célébrer son 21e anniversaire de scène et promet donc d’être plus présente sous les feux de la rampe à partir de l’année prochaine.

Stéphanie chauffera le Glacier

Bonne nouvelle pour les fans de Stéphanie ! Effectivement, la belle a décidé de passer la fin d’année au pays. Elle se produira ce sorau Le Glacier à Analakely et promet une ambiance chaude en interprétant tous ses titres phares tels que « Dontsiky » ou encore « Mahatsiaro ».

Rev’Errant Tarika à l’Is’art galerie

« Tanindrazana hoan’ny taranaka – Madkaoskara », c’est ainsi que l’Is’art galerie clôture cette année ses activités en offrant une

soirée à Ampasinimalo avec l’artiste Le Rev’Errant en tête d’affiche. Connus par ses textes engagés et assez directs, l’artiste dénoncera tout haut et d’une manière sarcastique quelques rumeurs qui se trament actuellement dans notre société et surtout sur l’art à Madagascar.

Zandry Gasy clôturera les soirées au Piment Café

L’année a été époustouflante pour Piment Café qui a accueilli plusieurs artistes de divers genres. Ainsi, pour clôturer ses vendredis jolis, il propose une soirée avec le groupe Zandry Gasy. Le moment idéal pour ceux qui apprécient le ba gasy. Bref, l’ambiance sera plus que conviviale.