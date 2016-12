Federasiona malagasin’ny Judo (FMJ) : mbola lany ho filoha i Siteny

Tsy nisy mpifanandrina fa i Randrianasoloniaiko Siteny, filoha am-perinasa ihany no kandidà, nifaninana teo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona malagasin’ny judo (FMJ), natao omaly tany Fianarantsoa. Araka izany, izy ihany no mbola lany hitantana izany ho an’ny taom-piasana manaraka (2016 – 2020). Ligim-paritra 9 no nandatsa-bato, izay nifidy azy avokoa. Mialoha ny fifidianana anefa nisy ny fivoriambe nanaovan’ny federasiona ireo tatitra ara-moraly sy ara-bola ary ny ara-teknika, izay nahazoany ny “quitus” 100% avy amin’ireo ligim-paritra.

Marihina fa nifanindran-dalana, tamin’ity fivoriamben’ny federasiona ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, izay nifarana omaly zoma. Nampiavaka ny fifaninanana ny fampiasana voalohany ny “arbitrage vidéo”, nahazoana mamoaka ny vokatra marina. Na izany aza, nampitaraina ny mpitantana klioba hafa ihany izany saingy tsy maintsy mizatra izany, araka ny filazan’ny teknisianina satria efa fanao amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena izany. Taorian’i Matsiatra Ambony dia i Boeny indray no hampiantrano ny andiany manaraka.

Tompondaka