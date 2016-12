Des olives impropres Ã  la consommation : appel Ã  la vigilance des consommateurs

Des boîtes de conserve, des pâtes alimentaires, des boissons frelatées, des biscuits…et même des olives en bocal, comme le ministère de tutelle l’a bien mentionné dans son communiqué, de nombreux commerçants déversent sur le marché des produits avariés en cette période de fêtes. Les autorités de tutelle appellent à la vigilance des consommateurs.

La période des fêtes est un moment pour faire de bonnes affaires, aussi bien pour les commerçants que pour les consommateurs. On assiste par endroits à des «promos choc». De nouveaux produits apparaissent à des prix défiant toute concurrence. La liquidation est le terme employé par ces vendeurs pour attirer les clients. Cependant, la plupart de ces produits sont périmés ou défaillants. En dépit des descentes et contrôles effectués par des agents du ministère du Commerce dans les marchés et entrepôts, le phénomène persiste.

Des olives interdites de vente

Dans le cadre de ses missions de protection du consommateur, de sécurité et de fiabilité des produits alimentaires ou non alimentaires, le ministère du Commerce et de la consommation a publié une note dans laquelle il fait part de sa mise en garde sur la consommation d’un aliment conditionné en bocal en particulier.

Le ministère du Commerce et de la consommation invite les consommateurs à prêter attention et à ne pas consommer les olives noires conditionnées en bocal de 100 g en provenance de France. «En effet, il est porté à la connaissance des consommateurs de la présence de fragments de verre dans des bocaux contenant des olives noires en provenance de France (…)», a fait savoir le ministère dans une note publié cette semaine.

Cet appel fait suite à la notification n° 2016.1715 du 7 décembre 2016 émanant de la délégation de l’Union européenne à Madagascar concernant la possible présence de fragments de verre dans des bocaux en verre d’olives noires.

Le phénomène en soi

Le phénomène de vente des produits de mauvaise qualité dans les marchés ne date pas d’hier. Il a commencé selon les analystes économistes à prendre d’ampleur depuis les années 90, période à laquelle l’Etat a fait l’option de la libéralisation de l’économie. Les opérateurs économiques ont très tôt imaginé les gros bénéfices qu’ils peuvent tirer de cette nouvelle réforme économique.

Avec des produits avariés, des étiquettes falsifiées, des dates de péremption fantaisistes, des contenus dilués, édulcorés ou carrément vides, les malintentionnées ont plus d’un tour dans leur sac pour tromper la vigilance des consommateurs.

Arh.