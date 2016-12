DÃ©pression tropicale : aucun impact pour le moment

La zone perturbée dans le Nord d’Antsiranana n’influe pas encore sur le temps qu’il fait dans le pays. Toutefois, elle présente un risque de cyclogenèse potentiel dans les deux prochains jours, selon les prévisions. « Hier, à 9 heures locales, le centre de la dépression a été détecté à environ 475 km au nord-est d’Antsiranana », a-t-on appris des prévisionnistes d’Ampandrianomby.

La Direction générale de la Météorologie (DGM) suit de près l’évolution du système qui apporte des vents moyens de 40km/h autour de son centre qui atteindra fort probablement le stade de baptême d’ici le week-end. En ce moment, il peut se transformer en tempête tropicale modérée, mais c’est encore très tôt de savoir s’il risque de toucher terre ou non.

Quoi qu’il en soit, la sortie en mer est donc fortement déconseillée jusqu’à preuve du contraire dans les parties nord et nord-est de l’île qui sont sous l’influence de vents forts avec des rafales pouvant atteindre localement 50/60 Km/h, suite à la présence de ce système en cours de genèse.

Concernant le temps qu’il fait, Dame pluie sera présente, mais en faible intensité, dans les régions Sava, Analanjirofo et Toamasina… Un fort orage sera au rendez-vous à Toliara, Ihorombe et dans la région Atsimo Atsinanana… Et le temps sera nuageux à Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analamanga.

Fahranarison