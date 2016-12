Cyclisme : une gabegie cher payÃ©e

Finalement, des coureurs malgaches ayant pris part au Tour cycliste international de Madagascar ont eu le courage de donner leur point de vue sur cette compétition. Les résultats des Malgaches n’ont pas été aussi mauvais mais ils pouvaient faire mieux si l’on s’en tient aux précédentes éditions ou encore aux derniers Jeux des îles.

Les internautes n’ont pas mâché leurs mots pour critiquer l’attitude et le fâcheux comportement d’une ou de quelques têtes pensantes au sein de la Fédération malgache du cyclisme (FMC). « Plus d’un connaît le potentiel des coureurs malgaches, surtout ceux qui sont le plus souvent critiqués à tort par le président de la FMC. Le résultat du Tour de Mada 2016 est un exemple concret .

Les coureurs antsirabéens méprisés et vus d’un mauvais œil par Jean Claude Relaha ont démontré qu’ils sont à la hauteur des attentes du public malgache et peuvent bel et bien rivaliser avec les étrangers bien qu’ils aient été mis dans la liste de la troisième équipe. A l’image de Joharivelo Andrianjaka et Hasina Rakotonirina », a déclaré un passionné. «Les sanctions infligées par la FMC à l’égard de ces coureurs ont donné champ libre à la concurrence malgacho-malgache durant le Tour et on pouvait dire adieu au sacre malgache», a-t-il regretté.

Par ailleurs, certains avancent que quelques techniciens malgaches ont encore beaucoup à apprendre avant de se lancer dans de telles aventures car rien ne doit être laissé au hasard dans ce genre de compétition aussi intéressante que dangereuse. L’on se souvient d’un coureur qui a dû attendre l’arrivée d’une ambulance avant d’être évacué vers un centre hospitalier à Fianarantsoa après un grave accident survenu sur l’axe Mananjary-Ranomafana et qui a par la suite succombé. L’on se souvient de la réponse évasive de Francis Ducreux, vice-président du Tour de Mada, lors d’une conférence de presse donnée à l’hôtel le Louvres à Antaninarenina. «Ce sont les coureurs moyens qui tombent mais cela arrive rarement aux grands coureurs», a-t-il dit.

Lors du Tour de Mada 2015, on ne compte plus le nombre de chutes et de blessés à l’arrivée à Moramanga en 2015 à cause d’une flagrante inadvertance de la part de certains techniciens (zone de freinage qui ne respecte pas les règles internationales, public non-maîtrisé,…). Une situation déjà évoquée par le commissaire technique Laurent Bezault lors de la version 2015 mais qui semble être le cadet des soucis des responsables concernés.

Rakoto