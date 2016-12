Bouteilles usagÃ©es : vente au top en cette pÃ©riode

Le commerce des bouteilles usagées, notamment celles qui sont en plastique, bat son plein en cette période de fin d’année. « Ces deux dernières semaines, ma vente a au moins doublé. En principe, cette situation dure jusqu’à la moitié du mois de janvier », témoigne une vendeuse du coté de la barrière ferroviaire d’Anosibe.

Si auparavant elle écoulait une centaine de bouteilles en plastique quotidiennement, actuellement elle arrive à en vendre 200 à 250 de 50, 100, 150 et 200 ml. La chaleur et la consommation en hausse de boissons en cette période de fêtes de fin d’année, en sont les raisons de cette bonne vente. Cédée à 100 ariary la bouteille pour les deux premiers genres et respectivement 200 et 300 ariary pour les deux autres, cette activité fait bien vivre son homme dans la catégorie des petits métiers.

A part des particuliers, les principaux fournisseurs sont les acheteurs ambulants qui font du porte-à-porte dans les quartiers et les restaurants de la capitale. Cette vendeuse prend les bouteilles à moitié prix de la vente. « Ce qui est tout à fait normal car je paie au comptant. Cela sans parler du savon et du temps que je dépense pour le nettoyage de ces bouteilles », se justifie-t-elle. Quant à ses clients, la plupart d’entre eux viennent des régions. Ces derniers réutilisent en général ces bouteilles pour la vente de miel, de pétrole, voire de jus naturel fait maison.

Sera R