Ambolonkandrina : deux femmes violÃ©es puis assassinÃ©es

Les corps sans vie de deux femmes ont été découverts dans la matinée d’hier à la cité universitaire d’Ambolonkandrina. La thèse d’un viol suivi de meurtre n’est pas à écarter.

Tristesse et désolation. Le quartier d’Ambolokandrina a été hier le théâtre d’une découverte macabre. Il était aux environs de 5 h quand des passants ont retrouvé le premier corps. Ils ont immédiatement alerté les responsables de la sécurité du Campus. Peu de temps après, l’on annonçait une deuxième découverte.

Une dizaine de mètres de l’endroit où gisait le premier corps, les riverains ont en effet trouvé dans un buisson un autre cadavre, à moitié nu. Les deux femmes ont été vidées de leur sang. Leurs bourreaux les ont violemment frappées si bien que leur visage était méconnaissable. Très vite, la nouvelle a fait le tour du quartier comme une traînée de poudre. Du coup, la cour de la cité universitaire était noire de monde.

Enquête en cours

Parmi l’assistance, une femme pleurait à chaudes larmes. D’une voix saccadée, elle tentait d’expliquer que sa sœur n’est pas rentrée de la nuit.

« Ses enfants m’ont dit qu’elle a quitté sa maison à Andraisoro dans la soirée d’hier (ndlr:mercredi). J’ai vainement essayé de la joindre au téléphone. Très tôt dans la matinée, j’ai entendu dire que deux corps ont été découverts ici à l’université. Afin d’en avoir le cœur net, je suis venue moi-même pour vérifier. Dès que j’ai vu ses habits, je me suis immédiatement rendue compte que c’était ma sœur », a-t-elle expliqué. Encore sous le choc, elle a indiqué qu’elle ne connaît pas l’autre corps. « On m’a dit qu’elles sont amies mais je ne suis pas sûre. Je n’ai jamais vu l’autre femme avant », a-t-elle ajouté.

Herivonjy Ranaivoson, chef du fokontany d’Ambolonkandrina, a quant à lui précisé que les deux victimes ne faisaient pas partie de ses administrés et ne sont pas non plus des étudiantes de l’université.

Outre les éléments du commissariat de police d’Ambohijatovo et du Service antigang, des enquêteurs de la Brigade criminelle et des agents de la Police scientifique et technique se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage.

Mparany