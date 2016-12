Alcool au volant : tolÃ©rance zÃ©ro

« Nous ne tolérerons pas la conduite en état d’ébriété. Ce n’est pas une nouvelle disposition mais durant la fête de la fin d’année, ce sera la tolérance zéro. C’est pour la sécurité du conducteur et celle des autres », a déclaré hier le colonel Zafisambatra Ravoavy, lors qu’une rencontre avec la presse, entrant dans le cadre de la sécurisation des festivités de la Saint-Sylvestre. « Nous serons intransigeants là-dessus. Pour ce faire, nous allons utiliser des alcootests », a poursuivi le commandant du Groupement de gendarmerie d’Analamanga.

Il a aussi indiqué que 800 à 900 gendarmes seront mobilisés durant les fêtes.

« Les éléments des unités territoriales seront renforcés par ceux de la Circonscription de gendarmerie nationale (CIRGN) d’Antananarivo. De jour comme de nuit, il y aura des patrouilles à pied et motorisées. La sécurité des sites sensibles comme les centrales électriques, la radio et la télévision nationale sera renforcée. La régulation de la circulation et la sécurité des zones rurales ne seront pas en reste », a-t-il souligné.

Mparany