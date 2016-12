Us et coutume : On rÃ¢le encore ? Non, on prÃ©pare les prochaines festivitÃ©s !

Et si on râlait, pour changer ? Vous n’avez pas envie de râler quand vous contournez l’avenue de l’Indépendance de la capitale, haut lieu du divertissement pendant les fêtes de fin d’année ? Les arcades qui feraient de belles terrasses pour les quelques commerces de bouche sont vides. C’est sur les parkings, tout aussi vides, que les salons de thé et les bars ont installé tables et chaises. C’est pour les manèges et autres attractions que les rues ont été fermées à la circulation. Et si pour le 26 juin, on consacrait les arcades et les parkings aux animations, on rendait la chaussée aux voitures et on amenait une clientèle supplémentaire aux commerçants. Infaisable ? Non, impossible n’est pas malgache.