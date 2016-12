Une Division de suivi des caisses mise en place

La Direction générale de la gestion financière du personnel de l’Etat (DGGFPE) poursuit les réformes dans le dessein de réduire les subventions allouées par l’Etat à la Caisse de retraite civile et militaire (CRCM). Une division de suivi des caisses est désormais mise en place. Cet nouvel outil a été présenté hier, lors de l’atelier de lancement des nouvelles procédures de versement des cotisations de pensions des Etablissements publics nationaux (EPN) et des collectivités territoriales décentralisées (CTD), organisé au ministère de l’Economie et du plan à Anosy.

Augure

Les nouvelles procédures de versement des cotisations de pension et le logiciel Augure ont été alors présentés aux responsables des Etablissements publics nationaux et des collectivités territoriales décentralisées. Selon les explications de Rado Razanatsimba, Directeur des études et de la législation au sein de la DGGFPE, le logiciel sera utilisé pour le contrôle de la liste des agents employés, les cotisations versées… Une formation sur l’utilisation du

logiciel est prévue avec les différents responsables des EPN et des CTD. Par ailleurs, il a été convenu au cours de cet atelier qu’un calendrier de paiement échelonné des arriérés sera élaboré pour chaque entité.

En effet, la CRCM connaît depuis quelques années des difficultés. Les cotisations des agents en service étant insuffisantes pour le paiement des pensions des ayants-droit (retraité, veuf et orphelin). Ainsi, l’Etat se voit dans l’obligation d’injecter chaque année une subvention pour renflouer ces caisses. Le montant injecté est passé de 97 milliards d’ariary en 2013 à 250 milliards d’ariary en 2015, pour atteindre les 290 milliards d’ariary cette année. Face à cette situation, des réformes ont été entreprises pour réduire le déficit.

Riana R.