Secteur minier : lâ€™administration de proximitÃ© Ã  renforcer

Le ministère auprès de la présidence en charge des Mines et du pétrole compte renforcer l’administration de proximité à travers la mise en place des Bureaux d’administration minière (Bam) dans les zones à forte potentialité du pays.

« Les exploitations minières se trouvent en général dans les zones reculées en milieu rural. Les directions interrégionales du ministère ne peuvent pas couvrir toutes les zones à forte potentialité minière réparties dans tout Madagascar. Des Bam y seront ainsi installés », a avancé le ministre en charge des Mines et du pétrole Ying Vah Zafilahy.

Celui-ci de poursuivre que « le Bam d’Ambilobe est déjà opérationnel compte tenu des réserves en or à Betsiaka. Plus de 80% des exportations aurifères de la Grande île y proviennent, selon les déclarations officielles. Un autre Bam est également mis en place à Ilakaka, étant donné que c’est une plus grande exploitation de pierre précieuse à ciel ouvert dans le monde. La population locale et le pays en général n’en tirent pas profit. En effet nos gemmes sont labellisées au nom des autres pays importateurs. Cette administration de proximité s’avère indispensable afin de maîtriser les ruées et les exploitations illicites ».

40 000 cartes d’orpailleurs distribuées

En outre, la formalisation du secteur minier continue. Près de 40 000 cartes d’orpailleurs ont été distribuées. « Ce qui permet de disposer des statistiques exhaustives concernant la production aurifère d’une localité tout en déterminant la valeur des ristournes que peuvent percevoir les communes concernées », a enchaîné le ministre Ying Vah Zafilahy.

Dans la même foulée, ce département poursuit actuellement l’instauration de la police des Mines dans plusieurs régions. Celle de Toamasina a été inaugurée le 9 décembre 2014, le 12 décembre 2016 pour celle d’Antsiranana et le 14 décembre dernier pour Maevatanana.

Riana R.