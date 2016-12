RÃ©veillon : Sandrine et Cie au Little Hennessy

Pour clôturer l’année en beauté, Little Hennessy propose une soirée musicale en compagnie de cinq jeunes artistes talentueux au Pack Yellow à Ivandry. Il s’agit de Sandrine Rajaofetra au chant, Mathieu Rajaofetra et Christelle Ratri à la guitare basse, Benkheli Ratri à la guitare et Andry Sylvano à la batterie.

Un réveillon de fin d’année inédit donc car Little Hennessy propose une soirée glamour et irrésistible avec de jeunes artistes doués. Le groupe reprendra son set de morceaux incontournables du jazz, du soul et parfois dans un registre funky. Bref, il présentera un répertoire assez éclectique durant cette soirée.

Par ailleurs, l’endroit promet aussi de surprendre le public par ses prouesses culinaires. Il présentera des recettes originales qui seront servies en buffet à volonté. En un mot, un cadre plaisant, de bons plats agrémentés de bonne musique et de bonne ambiance… Que demander de plus pour accueillir la nouvelle année de la meilleure des manières ?

Holy Danielle