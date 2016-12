Resaky ny mpitsimpona akotry : valim-pahamaivanana

Toy ny nifanao fotoana ny vokatry ny fitaveraverana eo amin’ny fitantanana. Ny delesitazy izay mampivonto fo ny vahoaka, vay an-kandrina tsy resahana intsony, ny filaharam-be mampitolagaga sady mitarika fahasahiranana ho an’ny vahaoka etsy Ambohidahy noho ny fitsipika manery fanavaozana « carte grise », ny hotakotaka mitory fandresen’ilay minisitra tamin’ny Tetezamita votsotra nivoaka avy any am-pigadrana. Fahasorenana manakorontana ny saim-bahoaka miandrandra fitoniana ao anatin’ny fety famaranana ny taona sy fitsenana ny taona vaovao. Indrisy, izany 2017 izany dia toa tsy manome fanantenana firy ny hisehoan’ny tena fiovana raha ny haratsin’ny fitantanan-draharaha ankehitriny izao no entina itarafana azy. Maika noho izao karazam-pahasahiranana maro mitaky vahaolana haingana izao moa ity fanavaozana « carte grise » ity ? Fantatra fa mila vola ny fanjakana, fa tsy mety kosa ny fanaovana tetik’i Rainilaizafy toy izao, be famaritra nefa tsy te hisahirana. Tsy tsara dinika ny lamina fanantaterahana ka lasa lasa fanaovana tsinontsinona ny vahoaka. Na tsy nandinika firy aza ve dia tsy tokony ho efa azo vinavinaina ny habetsahan’ny olona? Tsy vitan’ny hoe tsy mandraharaha an’izany fanajana vahoaka izany fa manome vahana ny fanaovana kolikoly. Mirongatra an’isa ny mpanera. Misy angamba amin’izy ireny no mahita làlana ambanin’ny tany fa maro ihany koa ireo olona mikaikaika fa voafitaka. Asa izay mpandainga, na ireo iraka manambara fa tsy misy izany làlana mangina andoavam-bola izany ny fandinganam-baravarany, na ireo olona maro izay milaza mahita sy mahafantatra an’ilay fanao fa tsy afa manoatra noho ny tsy fananana an’ilay fanalahidy manao fahagagana. Rehefa haka tahaka amin’ny any ivelany mba tanterahana antsakany sy andavany. Any Frantsa ohatra, dimy taona angamba izay ny fetra anavaozana ny permis. Eto lany fotoana ny olona, very hasina amin’ny filaharana toy ny mpangataka. Tsy mahatsapa sady tsy te hahalala izany ny minisitra. Ny hany fantany dia ny fakana “dix-neuf” sy ny fahavitan-javatra ary ny fampidiram-bola. Na ny mandeha mirimorimo ao anatin’

ny fiara tsy mataho-dalàna no sady tsy matahotra jerim-bahoaka noho ny fitaratra miloko mainty sady tsy matahotra fikatson’ny fifamoivoizana noho ny fanjakazakana handinganana ny zakain’ny besinimaro, dia tazany fa tsy asiany sira ny fasahiranan’ny mponina aterak’io fepetra noraisiny io. Ny mpandeha an-tongotra tsy manana làlana izorana ny fifamoivoizana mikatso. Sanatria ve maka sarisarin’izany ny firoson’ny fanjakana? Avy atsy tapi-dàlan-kaleha, avy ary mikatso.

Léo Raz