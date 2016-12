PÃªche : la consommation reste faible

Les estimations de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et d’agriculture (FAO) sur la « Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture » suggèrent que la consommation de poissons par habitant dépasse maintenant les 20 kilos par an. Mais pour Madagascar, ce taux est estimé en moyenne à 2,2 kg par personne par an. Pourtant, dans certaines zones de pêche comme dans le nord-ouest et le sud-ouest de l’île, les pêcheurs enregistrent des productions excédentaires.

A titre d’information, Madagascar compte actuellement près de 100 000 pêcheurs, selon les chiffres avancés par le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche (MRHP). 15 000 d’entre aux exercent dans la pêche continentale.

Développer la pisciculture et l’aquaculture

Pour relever davantage le taux de consommation de produits de la pêche, mais aussi pour un meilleur équilibre alimentaire, le ministère de tutelle entend développer le secteur en améliorant la pisciculture et l’aquaculture, dans le dessein d’ atteindre une consommation moyenne de 6 kg par habitant par an.

Le ministre a annoncé lors du dialogue politique avec l’ Allemagne qui s’est tenu au palais de Mahazoarivo il y a quelques semaines, la dotation de 10 millions de dollars déstinés l’appui à la pêche maritime et 5 millions de dollars pour la pisciculture. Ces financements viennent après la tenue des Sommets de la Comesa et de la Francophonie, ainsi que de la dernière conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar en début de ce mois.

Le ministre a tenu toutefois à rappeler aux pêcheurs, notamment aux populations de la côte de Madagascar et même celles des hauts plateaux, que plus de 24 espèces de fruits de mer sont actuellement interdites à la consommation à cause des toxines qu’ils secrètent.

Arh.