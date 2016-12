Niu Raza : un cabaret inÃ©dit au Piment CafÃ©

Actuellement de passage au pays, la jeune chanteuse Niu Raza se produira au Piment Café à Behoririka ce soir.. A part ses propres morceaux, elle interprétera quelques titres jazzy et soul qui seront revisités à sa façon en « Rythm and Beko ». Cette soirée servira donc d’aperçu de son talent, durera une heure et demie environ. Sur scène, elle sera donc accompagnée par Sanda Ranaivosoa à la guitare et Silo sera l’invité d’ honneur.

Niu Raza est une jeune chanteuse malgache qui étudie actuellement au conservatoire de Berklee College of music à Boston aux Etats-Unis. Son objectif est de percer à l’international en essayant toujours de mettre en avant le style « Rythm and Beko » qui est son propre style. Actuellement, elle a déjà ses propres compositions telles que « First Love », « Waiting » ou encore « Born free ».

« Quand on écoute « First love », on a l’impression d’entendre un mélange entre le style actuel et celui véhiculé par Jaojoby », a répondu l’un de ses fans. En effet, elle essaie toujours de valoriser la musique africaine, et particulièrement la musique malgache à travers ses compositions.

Holy Danielle