Madagascar il y a 100 ans : deux lettres de tirailleurs malgaches (2)

«Nous remercions également les Français et Malgaches de Madagascar, dont la corporation sublime n’est autre que de faire seconder nos efforts pour la victoire.

«Oui, Monsieur le Gouverneur général, déjà derrière nous s’effondraient sept mois : vous vous occupez beaucoup de nous, la France nous traite comme ses propres enfants, les Français nous regardent comme leurs frères ! À nous, nous nous souhaitons de pouvoir vivre longtemps pour servir cette généreuse France, notre mère patrie, jusqu’à la hauteur de notre devoir. Soyez fier, Monsieur le Gouverneur général, en nous, jeunes Malgaches d’origine, élevés au milieu d’éducation française : l’amour pour notre mère bienfaitrice emplisse notre cœur ; notre désir n’est qu’un seul : reconnaissants, travailler pour la France jusqu’au moindre goutte de sang, pour la liberté française ! pour la réjouissance de ses colonies reconnaissantes ! Et, s’il arrive, mourir pour notre mère patrie : ce sera pour nous une gloire et honneur.

«Malgaches de cœur français !

«Vive la République française ! Vive M. le Président de la République ! Vive l’armée française ! Vive M. le Gouverneur général de Madagascar et de ses dépendances ! Vivent les enfants reconnaissants ! Gloire à la France ! Honneurs aux soldats !»

«C’est au nom de Madagascar et aussi à celui de mes compatriotes malgaches présents en France que je vous demande la permission de me faire l’interprète de tous mes camarades pour vous écrire la présente. Je suis au nombre de ces jeunes gens qui se sont engagés volontairement pour servir en France pendant la durée de la guerre. Il y a bientôt cinq mois que je me trouve ici avec mes nombreux camarades.

«Je suis heureux, Monsieur le Gouverneur général, d’être le porte-parole de mes camarades pour vous remercier, ainsi que vos collaborateurs, pour l’inlassable activité que vous déployez pour le bien de notre pays ; et permettez-moi de vous dire en quelques mots les bienfaits dont la France nous prodigue. L’accueil qui nous est fait est parfait, car elle nous traite comme ses propres fils.

