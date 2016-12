EPP Ambatofitatra-Sambava : la capacitÃ© dâ€™accueil sâ€™amÃ©liore

Insuffisance de salles de classe et infrastructures délabrées. L’EPP d’Ambatofitatra, dans la commune rurale de Sambava, n’échappe pas à ces réalités qui touchent la majorité des écoles publiques, surtout celles situées dans les zones rurales et reculées. Faute de salle, les cours y sont dispensés en deux sessions, un groupe vient dans la matinée et l’autre assiste à la session de l’après-midi.

Alertée par l’urgence de la situation, l’ONG Madagascar

development fund (MDF) a mobilisé ses partenaires pour venir en aide à la communauté locale. Une société canadienne, Aust et Hachmann, lui a octroyé une somme de 85.104.549 ariary. Laquelle a été affectée à la construction de trois nouvelles salles de classe équipées de tables-bancs, ainsi que d’une latrine à trois compartiments. La

nouvelle infrastructure est actuellement opérationnelle. 310 élèves fréquentent l’école.

Fahranarison