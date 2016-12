Eco brÃ¨ves

CCIA – Une foire internationale en 2017

Durant la 42e assemblée générale de la CPCCAF, la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo a annoncé l’organisation d’une foire internationale en 2017 qui s’ouvre sur les horizons économiques des Chambres consulaires africaines et francophones. La tenue de la foire se base sur la force du réseau au service du secteur privé africain. En effet, dans le cadre de sa mission, la CCIA intervient également dans la logique de développement de sa relation extérieure par l’adhésion aux réseaux internationaux d’institutions. Les objectifs étant de présenter et faire connaître les atouts et les besoins en partenariat pour le développement des projets d’entreprises et pour la diversification du marché.