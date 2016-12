Consommation : plus de 25 tonnes de produits pÃ©rimÃ©s saisies

Le ministère du Commerce et de la consommation a saisi cette année plus de 25 tonnes de produits périmés. Le ministère rappelle davantage aux opérateurs importateurs leurs obligations.

Le ministère du Commerce et de la consommation a repris les contrôles économiques depuis le mois de mai dernier. Ce département ministériel s’est attelé davantage à renforcer ses actions d’assainissement à travers quelques réglementations supplémentaires relatives au stockage et au commerce de produits tout en rappelant que la détention et le commerce de marchandises périmées constituent un délit.

Valonirina Randrianalisoa, directeur de la Prévention des fraudes et de la protection du consommateur (DPFPC) au sein du ministère du Commerce et de la consommation a fait savoir que, « plus de 25 tonnes de marchandises périmées ont été saisies par le ministère cette année dans divers régions ». Ce responsable a cité à titre d’ exemple la destruction de 5.700 kg de riz avariés à Taolagnaro, plus de 3 tonnes de divers produits dans la capitale et à Ihosy, une cinquantaine de sacs de sel à Toamasina, ou encore 90 cartons de barres chocolatées renferment des fragments de plastique…

Ce sont entre autres les résultats des contrôles effectués au niveau des entrepôts. Mais dans certains cas, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui déclarent l’existence de marchandises périmés dans leurs stocks.

Obligations des importateurs

En ces fêtes de fin d’année, la vigilance est de mise pour protéger les consommateurs. C’est pourquoi les commissaires et les contrôleurs du commerce priorisent le contrôle des produits de première nécessité, surtout les produits alimentaires sur les marchés. Dans un avis émis à l’endroit des opérateurs économiques le mois dernier, le ministère a tenu à rappeler aux opérateurs économiques, surtout les importateurs, que les contrôles se feront avant même la distribution et la mise sur le marché des produits.

Ces contrôles en amont auront pour bénéfice de garantir la traçabilité des produits qui seront mis en vente, mais aussi de faire office de filtre. « Seront autorisés les produits qui respectent les normes de sécurité sanitaire et ceux dont l’étiquetage détaillé est compréhensible par la population puisqu’il aura été rédigé dans l’une des trois langues officielles de Madagascar », a fait savoir le ministère dans cet avis.

Le ministère précise qu’ « Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des biens, produits et des services dont l’étiquetage et la présentation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Par conséquent, tous produits dont l’étiquetage ne respecte pas la réglementation en vigueur à Madagascar sont à détruire ou à refouler au pays d’origine (…) ».

Arh.