CNPE : les écologistes veulent un statut particulier

La Coalition nationale de plaidoyer environnementale (CNPE) réclame un statut particulier à l’égard des environnementalistes et des écologistes qui sont membres d’une organisation de la société civile ou d’une association intervenant dans la protection et la sauvegarde de l’environnement. Et ce, suite à l’arrestation de Clovis Razafimalala le 15 septembre dernier, un activiste du Collectif Lampogno. Une arrestation qualifiée d’arbitraire par la CNPE.

En effet, selon la CNPE, cet homme a été emprisonné pour s’être opposé aux trafics de bois précieux dans le parc de Masoala. «Comme ses interventions ont gêné certains trafiquants, on lui a imputé un dossier l’accusant d’être parmi les meneurs d’une manifestation populaire qui s’est déroulée à Maroantsetra», a indiqué le coordinateur national du CNPE, Lalaina Andrianavalona. Cela en marge d’une réunion des membres de cette coalition qui vient de se tenir dans la capitale.

La CNPE est en train de monter l’ébauche de ce statut actuellement dans le but d’en faire une plaidoirie pour plus tard.

Sera R