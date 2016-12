CIM Ambohidahy : la file d’attente a diminué

C’est officiel. La date limite pour changer l’ancienne carte grise en biométrique jusqu’au 31 mars 2017 à reçu l’aval du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation.

Le chef de Centre d’immatriculation (Cim) d’Antananarivo, Chali Hyacinthe Rajaonarison, vient de le confirmer hier à Ambohidahy lors d’un point de presse. A entendre la bonne nouvelle qui a circulé depuis le début de cette semaine, les usagers qui ont fait la queue au siège du Cim à Ambohidahy ont commencé à déserter les lieux, depuis avant-hier.

De ce fait, la file d’attente sur les lieux a diminué dans la mesure où il reste encore trois mois pour procéder à cette réforme. Un père de famille demeurant à Itaosy, ayant attendu son tour auprès du guichet unique du Cim, hier, figure parmi ceux qui ont regagné leur foyer après avoir entendu l’ajournement du «deadline». Une situation qui ne réjouit pas le numéro un du Cim. Ce dernier craint que les usagers attendent encore une fois le dernier moment pour se ruer vers le centre d’immatriculation, alors que la date limite a été déjà reportée pour la troisième fois.

Sensibilisation

«Si tout le monde arrive à temps, on peut envisager de boucler le changement des permis et cartes grises en biométrique d’ici à la fin du mois de février. Dans le cas contraire, la file d’attente risque d’être encore plus longue à partir du mois de mars», a-t-il soulevé. Une manière pour lui d’inciter les usagers à ne pas attendre les derniers jours pour déposer leurs dossiers auprès du Cim.

Jusqu’à maintenant, 130.000 cartons roses et 120.000 anciennes cartes grises, soit 70%, ont été changés en biométrique.

Fahranarison