Chronique : Ikotofetsy et Imahaka, hÃ©ros de la transgression des codes sociaux

C’est à Ambohidambinanana, à soixante-dix kilomètres au nord-ouest de la capitale, dans le district du Voninzongo que seraient enterrés Ikotofetsy, «le-garçon ou le-petit-malin» et Imahaka, «celui-qui-est-capable-de-prendre». Le lieu de leur sépulture présumée n’est pas anodin. Dans leur article* consacré aux deux personnages les plus célèbres de notre tradition orale, Delphine Burguet et Malanjaona Rakotomalala expliquent que le Voninzongo, aux confins de l’Imerina, territoire sakalava jusqu’à la fin du XVIII siècle, a longtemps été la «région des hors la loi et des réfractaires à l’ordre émanant d’en haut», et pour cause, «ny tany lavitra andriana lava volo » (un territoire loin du roi ou de la reine demeure inculte).

Personnages historiques ou personnages de légende ? «Les pratiques populaires ne fonctionnent pas par rapport à la réalité historique, mais par rapport à la vérité, c’est-à-dire à une certaine interprétation des faits, en relation avec l’imaginaire social» rappellent les auteurs. «Ikotofetsy et Imahaka ont bel et bien existé selon ceux qui leur rendent un culte, et ils ont besoin de leurs esprits pour les aider à surmonter les problèmes de la vie quotidienne dans un monde dominé par les arnaques». Chaque lundi de Pâques et plus encore pendant le mois d’alakaosy, on vient de loin pour obtenir la bénédiction d’Ikotofetsy et d’Imahaka. Symboles de la transgression des codes sociaux, anti-modèles de l’individu respectueux des règles de l’harmonie sociale, ils n’en sont pas moins célébrés pour leur ruse et leur intelligence.

Si la popularité d’Ikotofetsy et d’Imahaka ne s’est jamais démentie auprès de ceux qui cherchent à défier l’ordre social, aujourd’hui c’est aussi leur qualité de «mpanao afera» qui attire les pèlerins vers Ambohidambinanana. Miroir négatif de la société, nos héros de légende ont su s’adapter aux bouleversements de la société. Ils n’en sont que plus vivants.

Kemba Ranavela

*Delphine Burguet et Malanjaona Rakotomalala, Héros de légende, héros de culte : la fabrique populaire du récit. Ikotofetsy et imahaka, deux célèbres personnages malgaches, in Cahiers de littérature orale n°76, Inalco, 2016.