Caisse de retraite : le retard de paiement des cotisations pose problÃ¨me

Les entreprises, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités décentralisées sont appelés à régulariser à temps les cotisations qu’ils doivent verser à la Caisse de prévoyance de la retraite (CPR) et à la caisse de retraite civile et militaire (CRCM) pour éviter les arriéré.

Une sensibilisation a été faite hier

Lors d’un atelier de lancement des nouvelles procédures de versement des cotisations, à Anosy, hier, le ministère des Finances et du budget en a profité pour sensibiliser les entreprises concernées. « L’accumulation des arriérés entraîne des difficultés, tels que le retard de paiement des retraites des pensionnés », a avancé le secrétaire général auprès du ministère des Finances et du budget Alexandre Andrianasolo.

Actuellement, le taux de cotisation est maintenu à 20% dont 4% pour la part individuelle (PI) et 16% pour la part patronale (PP). Pour les agents non encadrés, la cotisation est de 3% pour la PI et 6% pour la PP. Une revue à la hausse de cette cotisation de 4% est en vue à partir de 2017, indique-t-on auprès de la DGGFPE. « La proposition est actuellement au niveau du conseil de gouvernement » a indiqué Ihanta Sahondra Razafintsalama, directrice générale de la DGGFPE.

Notons que pour les agents issus des établissements à budget général, la retenue de la PI et le reversement de la PP sont automatiques, tandis que pour les établissements ayant une autonomie en matière budgétaire (établissements publics, institutions, collectivités territoriales décentralisées…), la PI et la PP des agents sont payables périodiquement.

« Les arriérés causés par le retard de paiement des cotisations alourdissent encore plus la gestion de la trésorerie de l’Etat. Cette sensibilisation entre dans le cadre des réformes des caisses de retraite pour les agents », a expliqué Ihanta Sahondra Razafintsalama. C’est également dans le cadre de cette réforme que l’Etat compte prolonger l’âge d’admission à la retraite à 65 ans à partir de 2017.

Resserrer l’étau

L’Etat compte donc resserrer l’étau sur le paiement des cotisations des caisses retraite. « Un conseil de discipline budgétaire est déjà en place au cas où les fautes de gestion persistent », a avancé Alexandre Andrianasolo. « Nous sommes toutefois au stade de la sensibilisation en ce moment. Nous engageons encore la discussion en cas de défaillance », a-t-il poursuivi.

On recense 100 000 fonctionnaires pensionnés sur le territoire national actuellement. L’Etat alloue 35 milliards

d’ariary par mois pour les retraites des fonctionnaires.

Riana R.