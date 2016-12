Beach soccer : Madagascar Ã  la 23e place

La dure loi de la logique. Après avoir fait une croix sur le titre africain, Barea beach soccer de Madagascar est placé en 23e position sur le classement officiel en tenant compte des résultats de janvier 2013 à décembre de l’année en cours.

Allant de la 3e à la 23e place. On peut vraiment dire que la Grande île est tombée de haut sur le classement général de beach soccer qui vient d’être dévoilé par la Fifa. Pour rappel, le meilleur rang de Madagascar remonte au mois de mai 2015, soit au terme de la première édition de la Coupe d’ Afrique des nations (Can) de beach soccer aux Seychelles. Le résultat plus que satisfaisant de Barea a permis au pays de se hisser à la 19e position. Mieux, pour le classement comptant pour le 5e semestre 2015, Madagascar était classé 3e ex-æquo.

Une dure année

Cette année a été dure pour Barea beach soccer qui a fini à la 5e place lors de la deuxième édition de la Can de beach soccer qui s’est tenue du 13 au 18 décembre dernier à Lagos, Nigeria. C’est l’une des principales raisons de cette chute vertigineuse. Sur le tableau de 2016, Madagascar est à la 34e place juste derrière l’Azerbaïdjan.

Actuellement, le Portugal, pays hôte du championnat du monde de beach soccer 2015 est au top du classement devant la Russie et le Brésil qui complètent le podium. Le Sénégal, tombeur de Madagascar en finale de la Can 2016 se place en 12e position et surclasse ainsi les autres pays africains comme le Maroc (21e), le Nigeria (20e) et l’ Egypte (16e).

Rojo N.

Extrait du classement général (janvier 2013 à décembre 2016) :

Portugal Russie Brésil Sénégal Egypte Nigeria Maroc Hongrie Madagascar Liban Yémen