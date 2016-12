Antaninarenina : braquage en plein jour

Agissant à visage découvert, une bande de scootéristes a fait parler d’elle avant-hier à Antaninarenina, où une voiture transportant de fonds a été prise pour cible.

Il faut reconnaître que le coup était prémédité et calculé au centimètre près. Les bandits ont profité d’un embouteillage pour sévir. En un rien de temps, deux sacoches bourrées d’argent ont changé de propriétaires. Aucun coup de feu n’a été tiré.

L’attaque a eu lieu aux environs de 11h, entre Antaninarenina et la mosquée d’Ambatonakanga. Brandissant une arme de poing, l’un des bandits a tenu en respect les occupants de la citadine blanche à bord de laquelle se trouvaient les fonds, tandis qu’un autre réclamait l’argent. Pris au dépourvu, le chauffeur et les convoyeurs n’ont pas eu le temps de riposter et se sont exécutés. Après avoir empoché le butin, ils ont quitté les lieux comme si de rien n’était.

Le commissaire Marcel Rabenandrasana, chef du commissariat du 1er arrondissement a indiqué qu’aucune plainte dénonçant un braquage armé n’est parvenue à son service jusqu’à présent.

Mparany