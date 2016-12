Zazaraha en concert : un retour aux sources

Le groupe Zazaraha va livrer un dernier concert ce vendredi dans sa ville d’origine, Fianarantsoa, plus précisément à La Chaud’hier, pour clôturer l’année sur une note joyeuse.

«D’ef zay», c’est à travers ce titre fétiche que le groupe tournera la page de l’année 2016. Un titre qui prend ici toute sa signification car pour la petite histoire, cette chanson était sur toutes les lèvres des Fianarois à la fin des années 90, sans connaître le nom de son auteur. Plus de deux décennies après, Rija et ses compagnons de route en ont fait de ce morceau leur carte de visite en le remettant au goût du jour.

Quelque part entre Salala et Olombelo Ricky, Zazaraha a créé son identité musicale avec le souci de respecter et de transmettre l’âme et la magie de la musique traditionnelle malgache. Il se situe dans le champ de la «ré-création» d’un patrimoine et dans la composition d’œuvres inspirées par la tradition. «Nous véhiculons davantage la musique malgache, cependant nous sommes conscients qu’il faut la moderniser pour avoir une sonorité plus authentique. Ainsi, dans notre album, nous pouvons entendre à la fois du funk, du reggae et parfois même du rock», soutiennent les membres du groupe.

Après un concert mémorable au Cercle Germano-malagasy en juillet dernier, l’enfant prodige va donc à la conquête des mélomanes de Fianarantsoa pour distiller la musique du terroir. Pour l’occasion, le groupe sera composé de Tax aux percussions et à la batterie, Daddy à la guitare acoustique, Fefy à la guitare basse et Rija au micro.

Joachin Michaël