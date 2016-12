Vol d’électricité : 1 804 foyers pris en flagrant délit

Les branchements illicites et le vol d’électricité causent une grande perte à la Jirama. Un tiers des foyers contrôlés à Antananarivo constatent des infractions par rapport au branchement d’électricité, indique-t-on auprès de cette société.

« Les vérificateurs ont effectué une descente inopinée auprès de 4 470 foyers à Antananarivo et ses alentours depuis le lancement de cette task force. 1 804 d’entre eux ont commis des infractions, particulièrement le branchement illicite », a affirmé une responsable auprès de cette société. Selon cette source, « la Jirama enregistre une perte de 2 milliards d’ariary chaque année pour cause de vol d’électricité ».

Par ailleurs, l’Etat compte également «renforcer les textes juridiques et réglementaires pour pallier les actes répréhensibles allant à l’encontre des normes techniques, des procédures commerciales et des infractions constatées sur les installation de la Jirama», d’après une note du ministère de l’Energie et des hydrocarbures en novembre dernier.

Riana R.