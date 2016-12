Valorisation de l’eau : le Sud donne l’exemple

A cause des aléas climatiques, l’eau devient un élément rare qui a son importance et sa valeur dans la partie Sud de Madagascar. En particulier dans la zone littorale de l’Androy et une partie de l’Anosy. Cette irrégularité est périodique, tous les cinq à sept ans, selon les témoignages de la population, à cause du phénomène El Nino.

Dans ces régions, à part les grandes villes, un point d’eau se trouve actuellement entre 6 à 9 km dans la brousse, le plus proche se situe à 3 km. L’utilisation rationnée de l’eau est ainsi une habitude pour la population, son accès étant difficile. Dans la commune d’Andranobory, dans la région Anosy, deux bidons de 20 litres suffisent à subvenir aux besoins quotidiens d’un ménage composé de six à huit personnes. Quatre à cinq bidons sont nécessaires en cas de grande lessive.

Eau potable, un rêve

Sur les points d’eau qu’on a visités depuis Ambovombe, en passant par Amboasary et Tsihombe, il est difficile de croire que les habitants ont accès à l’eau potable. Pour ceux qui habitent le long du littoral, l’eau récupérée dans les puits a tout simplement le goût de la mer. De l’eau que les rares étrangers de passage n’osent même pas goûter, même pour satisfaire leur curiosité. De plus, la purification de l’eau est un terme inconnu pour la majorité des habitants. Des efforts devront être donc menés, à commencer par l’accès à l’eau tout court, avant de penser à l’accès à l’eau potable dans ces contrées.

Un business se crée

Dans cette situation, certains réussissent à tirer leur épingle du jeu. En effet, du business se crée autour des points d’eau. Notamment pour ceux qui ont des moyens de locomotion comme le vélo ou la charrette. Ceux qui possèdent des bicyclettes réussissent à faire plusieurs va-et-vient, mais la charge est limitée. Quand à la charrette, l’attente de la livraison est longue à cause du remplissage des bidons et sa vitesse de déplacement. En général, un bidon de 20 litres se vend entre 500 et 1 000 ariary à la livraison.

Sera R