Rugby : l’élection fédérale remise en question

Le monde du rugby reste toujours en ébullition en attendant les élections fédérales. Des joueurs de rugby des quartiers montent au créneau actuellement après les interventions des dirigeants et techniciens de l’ovale pour réclamer la transparence dans la gestion de la discipline. Des clubs ont interrompu leur séance d’entraînement hier à Antanimenabe pour discuter de l’avenir de leur sport de prédilection, profitant de la présence de plusieurs collègues au même endroit. « Nous exigeons des preuves de l’intégrité des candidats pour éviter les éternelles exploitations dont nous avons souffert depuis des années », a déclaré le porte-parole de ces joueurs, hier.

Ces joueurs ont aussi interpellé le ministère de tutelle pour se concerter avec le comité d’organisation des élections au sein de cette discipline pour arrêter une date définitive pour la tenue des scrutins qui ont été maintes fois reportés sans raison apparente. Des clubs réclament aussi la démission de l’actuel président de la fédération, candidat à sa propre succession, qui se veut à la fois être juge et partie en soufflant le chaud et le froid dans l’ organisation de ces élections pour prolonger son mandat. Des dispositions s’imposent au niveau de la gestion de cette fédération pour garantir une élection transparente et crédible, selon les joueurs qui n’ ont pas droit aux votes.

Manou