RSE : Vima gâte petits et grands à Ankorondrano

Comme chaque année, dans le cadre des festivités de Noël et du nouvel an, Vision Madagascar (Vima) lance un regard particulier à l’endroit des ménages vulnérables dans le Fokontany d’Ankorondrano, en offrant des dons aux enfants et aux zokiolona du quartier, la semaine dernière.

Ce mois a été riche en actions sociales pour Vima. L’entreprise a distribué en décembre 1.310 compas aux lycéens techniques d’Ankazobe, de Mantasoa et d’Analavory en continuité aux actions entreprises dans le cadre du Mandela Day, sous le haut Patronage de la première dame Voahangy Rajaonarimampianina. En outre, le 20 décembre 2016, des produits de première nécessité ont été offerts à la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) lors de la remise de don de sapin de Noël à la municipalité. Cette dernière action sera rééditée chaque année…

Fahranarison