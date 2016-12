PrÃ©voyance sociale : La Direction gÃ©nÃ©rale de la gestion financiÃ¨re du personnel de l’Etat(DGGFPE) a tenu un atelier de lancement des nouvelles procÃ©duresÂ 

Prévoyance sociale : La Direction générale de la gestion financière du personnel de l’Etat (DGGFPE) a tenu un atelier de lancement des nouvelles procédures de versement des cotisations, ce matin au ministère de l’Economie et du plan à Anosy. Cette rencontre a également porté sur la sensibilisation de tous les établissements publics au respect du calendrier de versement des cotisations dans la Caisse de prévoyance de la retraite (CPR) et la caisse de retraites civiles et militaires (CRCM).