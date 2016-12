Pèche crevettière : arrêt depuis le 1er décembre

Le ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche (MRHP) a décrété l’interdiction de la pêche aux crevettes sur tout le litoral de Nosy Be depuis le 1er décembre. Cet arrêté interdit toute activité de collecte, de transport et de commerce des crevettes, que ce soit pour les pêcheurs locaux, les collecteurs et même pour les touristes. La réglementation est stricte pour ceux qui se permettent de transgresser cet arrêté. Cette décision est prise pour favoriser la reproduction des espèces.

Un délai a été fixé en faveur des mareyeurs, des fournisseurs, des collecteurs et des hôtels et restaurants, pour la déclaration de stock congelé ou séché auprès des autorités compétentes. La responsable locale de contrôle et de surveillance de pêche a souligné que seul un autre arrêté ministériel pourra lever cette interdiction.

Arh.