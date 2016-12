Madagascar il y a 100 ans : deux lettres de tirailleurs malgaches (1)

Le Gouverneur général de Madagascar a reçu de deux tirailleurs malgaches actuellement en France, l’un sergent dans un régiment du génie au front, l’autre secrétaire dans une sous-intendance des troupes coloniales, les deux lettres que nous reproduisons ci-après.

«S’il y aura jamais sur cette terre de France journée ensoleillée, radieuse, pleine de gloire et d’effervescence incalculable, pour nous jeunes Malgaches ; journée paraissant l’aurore à une vie heureuse et parfaite ; c’est juste notre séjour en France pour le devoir envers «Elle», notre mère patrie ! Bonne journée ! Vie parfaite, car elle nous permet d’accomplir nos devoirs d’enfants reconnaissants. Vie heureuse car votre sollicitude paternelle l’a occupée, l’a préparée pour être digne de la France. Heureuse et parfaite enfin notre vie que les «Ray Aman-dReny» de Madagascar l’ont soutenue par leurs moyens de secours pour élever nos efforts dans nos devoirs militaires, soit physiquement, soit moralement.

«Ainsi, Monsieur le Gouverneur général, au nom de tous mes collègues, les tirailleurs secrétaires de Marseille, j’ai l’honneur de vous adresser directement cette petite lettre pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous.

«Je vous demande aussi de votre haute bienveillance, sauf le respect que j’ai pour vous, de remercier au nom de tous les Malgaches en France, sectionnaires ou tirailleurs proprement dits, ces notables malgaches qui cherchent à soutenir l’état moral et physique de nos soldats : aux hôpitaux, aux fronts, aux différentes usines et aux différents bureaux de France à côté de nos aînés les Français, par leurs œuvres de bienfaisance et les secours qu’ils nous offrent. Sous votre couvert, nous remercions également en particulier le brave et reconnaissant rédacteur en chef du journal Ny Lakolosy Volamena, J. Rainizanabololona, qui nous envoie des journaux à chaque courrier et a expédié à nos tirailleurs de l’armée d’Orient, les cantiques qu’ils ont besoin pour leur distraction et leur vie.

(À suivre.)

