Kilonga Milalao : la meilleure pour la fin de l’année

Un an après le lancement de l’évènement « Kilonga milalao », l’association Kilonga Milalao organise la quatrième édition qui se tiendra le 31 décembre prochain à Ambohimanga Rova. Plusieurs activités seront au programme.

Les enfants sont actuellement en pleine période de vacances. Sur ce, l’association Kilonga Milalao en profite pour organiser une nouvelle édition de l’évènement baptisé «Kilonga Milalao» qui a déjà eu de bonnes critiques après les précédentes éditions à l’affiche depuis le début de l’année. Au fait, «Kilonga Milalao» consiste à éduquer les enfants à travers divers jeux traditionnels malgaches. Il est destiné aux enfants âgés de 8 à 15 ans.

Les diverses activités

L’association propose sept concours, à savoir la course calèche, la course pneu, le jeu d’équilibre kinarinarina, la course sur échasse dénommé tongon-kazo, le jeu fanorona, le jeu vitsily et l’art oratoire kabary. «L’objectif est de faire savoir aux enfants les anciens jeux qui existaient dans nos pays, au temps où les réseaux sociaux et les jeux vidéos n’étaient pas encore créés», a expliqué Rajery, l’initiateur de ce projet.

Les enfants sont les premiers ciblés

«Harena ny olona». A travers cet évènement, il essaie de démontrer au public que c’est l’homme qui apporte la culture d’un pays. «La culture débute avec le langage et les divers us et coutumes de chaque région», a-t-il souligné. Ces jeux renferment donc divers leçons, bon à savoir pour la culture malgache. «Etant donné que les enfants seront les futurs leaders de ce pays, il est important de les éduquer à jouer avec ce genre de jeux depuis leur enfance, ils seront en quelque sorte les gardiens de cette culture qui est malheureusement négligée depuis ces dernières années», a-t-il expliqué.

Holy Danielle