Judo – Coupe de Madagascar : les choses sérieuses commencent

La Coupe de Madagascar a officiellement débuté hier dans la capitale du Betsileo et ne prendra fin que le 29 décembre.

Plus de 600 judokas ont répondu présent durant cette grande messe du judo national. Après la pesée et le passage de grade, ainsi que la réunion technique au programme hier, les combattants, repartis dans trois catégories, benjamins, minimes et junior seront sous le feu des projecteurs au gymnase couvert d’ Ambatomena à partir de ce jour. Une phase éliminatoire déjà décisive car les vainqueurs mettront dans leur ligne de mire les médailles d’or et les titres lors de la deuxième journée de demain.

Pour les catégories séniors, poussins et cadets, elles seront en lice ce jour et clôturant en beauté l’affiche demain. Des finales explosives les une que les autres des finales attendront donc les férus de la discipline à Fianarantsoa. D’autant plus que la coupe de Madagascar verra pour la première fois la présence des judokas seniors venant des îles sœurs, en l’occurrence ceux de La Réunion et de Mayotte.

Une AGO très attendue.

Sauf changement de programme, la fédération malgache de judo tiendra son assemblée générale ordinaire en marge de cette compétition. Ce sera l’occasion pour Siteny Randrianasoloniaiko et son équipe de dévoiler les activités 2017 où le championnat d’ Afrique sera l’événement marquant. Les judokas attendent le réajustement du calendrier des grands rendez-vous nationaux par rapport à ce sommet africain. Absents cette année, les expatriés comptent se rattraper si le championnat de Madagascar 2017 était sur le tatami, avant cette joute continentale.

Naisa