Foot – CAN : deuxième match nul des Barea U17

Les préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations (Can) dans la catégorie des moins de 17 ans s’enchaînent aussi bien sur le plan logistique que technique. Pendant que la Commune urbaine d’Antanarivo (CUA) et la fédération malgache de football (FMF) travaillent d’arrache-pied pour la réhabilitation du stade de Mahamasina (ndlr, terrain n°1 de la Can), les Barea U17 continuent d’affûter leurs armes. Après un match nul face à l’équipe de l’AS Adema U20 renforcée vendredi dernier à Carion (1-1), la bande à Rodino a encore été accrochée par l’Ajesaia U20 hier lors du second match amical. Les deux formations se sont séparées sur le score de 4 buts partout au terme du troisième tiers-temps.

Des buts signés Djinor, Rino, Rodino et Tojo. Ils disputeront leur dernier match test demain contre l’équipe U20 renforcée d’Elgeco Plus, toujours au centre technique de Carion. D’après les responsables de la FMF, ces matchs amicaux servent d’évaluation aux joueurs expatriés qui ont débarqué au bercail depuis le 19 décembre. Toutes les séances se déroulent sous le regard critique du sélectionneur néerlandais René Hiddink.

Figurent dans cette liste, Marco Drochsler (Paris Saint-Germain-latéral droite), Franco Rakotovao (Saran-milieu gauche), Andry Joan Razafindrainibe (US Montrouge-gardien de but), Matteo Tafita Vialatte (Aix en Provence -milieu défensif-latéral gauche), Djinor Boana Idy (Torcy-attaquant) et Aymeric Mahazosoa (Val D’ Oise-milieu défensif). Parmi les quatre expatriés qui ont participé au Cosafa U17 2016, seuls le gardien de but Joan et le défenseur Franco ont été convoqués pour ce regroupement. Le buteur Fabrizio Mosa est indisponible tandis que Colio Razanadraibe n’a pas été rappelé.

Rojo N.