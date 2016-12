En passant…

Saison des pluies – Les travaux d’assainissement débutent

Les six arrondissements s’attèlent aux travaux d’assainissement pour prévenir les inondations durant la saison des pluies. Ces travaux ont débuté hier au niveau des quartiers du 1er arrondissement, notamment à Andavamamba Anjezika II et à Andavamaba Anatihazo I. L’action, dirigée par le délégué Marie Gérard Razafindratsima et ses collaborateurs, a été menée par les nettoyeurs de l’arrondissement en question et les membres des structures RF2 de chaque fokontany. L’équipe du Bureau municipal d’hygiène (BMH), celui de la Direction des travaux publics (DTP) et du Sapeur pompier ont été également venus en renfort.