Dans le cosmos

Samoëla – Le concert prévu au CCEsca sera reporté

Les inconditionnels admirateurs devront encore patienter. Après une longue et fructueuse tournée internationale, Samoëla ne pourra pas assurer le bouquet final ce vendredi au centre culturel Esca Antanimena. Et d’après les dernières nouvelles, le concert sera «reporté au mois de janvier et février 2017 pour des raisons qui ne dépendent ni de l’artiste ni des organisateurs». Notons au passage que la célébration des 20 ans de scène de Bandy akama aurait dû avoir lieu au Coliseum d’Antsonjombe le 24 avril dernier, mais a finalement été annulée pour la même raison mentionnée supra.

Bloco Malagasy – Une année couronnée de succès

Cette année a été couronnée de succès pour les percussionnistes de Bloco Malagasy. Du festival Zegny’Zo à Antsiranana en passant récemment au festival de percussions qui s’est tenu durant le XVIè Sommet de la Francophonie, dans la capitale, les reines de la percussion ont fait mouche à tous les coups. «L’année 2016 a été une année pleine de succès et de réussite pour le groupe. Les filles ont pu vivre des moments forts et de partage remplis de joie avec tous ceux qu’elles ont croisés. Fortes de leur talents, elles ont pu non seulement accomplir une tournée nationale mais surtout de s’engager en faveur du développement durable et du respect des droits humains», selon un responsable.

La Maison Hantée – Une deuxième édition pour la fin d’année

Avis à tous les amateurs de frissons ! Après la première édition de la Maison Hantée qui a carrément fait flipper plus d’un, Magic Land, soutenu par XXL Energy de Star, organise la deuxième édition les 29 et 30 décembre prochains dans le domaine La Mal Maison sis à Ilafy. Cette fois-ci, la maison sera ouverte au grand public durant la soirée. Chaque pièce sera décorée et animée afin de pouvoir donner le maximum de frissons.