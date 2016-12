Chronique : foncièrement infidèle en toute sincérité

Ce n’est pas la fidélité qui étoufferait nombre d’acteurs politiques, la tendance penche même à afficher l’infidélité comme gage d’efficacité et certains arrivent à en faire leur fond de commerce. Signe des temps, l’infidélité ne constitue plus un défaut handicapant et les allées du pouvoir se peuplent d’une engeance de transfuges. La cause n’étant pas de défendre une idée mais de soutenir une personne, l’inconstance n’apparait plus relever d’une malhonnêteté intellectuelle, quant à la morale tout le monde s’en fiche dans ce milieu où l’égoïsme surpasse l’individualisme. De toujours les cliques au pouvoir n’appréhendent pas de recruter des transfuges, elles pratiquent même une politique de débauchage assurées qu’elles sont de la docilité des «mercenaires» tant que ceux-ci y trouvent profit. Le profit se mérite à la mesure de la maitrise de l’art de passer de branche en branche, dans le genre on a assisté à des promotions spectaculaires : directeur sous un régime, directeur général à l’avènement d’une succession adverse, secrétaire général à l’occasion de l’alternance avec espoir d’intégrer un poste dans le gouvernement à la fortune d’un prochain accident. Ce n’est pas faute de candidats de valeur, mais prime est accordée aux plus aguerris à ces batailles d’intrigue, pouvant dans leur CV faire référence à leurs expériences courtisanes. Cet état d’esprit qui préside aux manœuvres dans l’arène politique ne saurait être innocent sans influencer la mentalité du public spectateur quotidien aux premières loges des scènes de foire d’empoigne. Conséquence du règne d’égoïsme des gens d’en haut s’installe un système de débrouillardise règlementant les conditions de survie des populations d’en bas.

Le public aussi parano que les dirigeants, imagine pire que les choses déjà graves qui se trament dans les hautes sphères. Chauffeur de taxi-be ou conducteur de véhicule particulier trouve raison à juger vénielles les infractions au code qu’il commet en rapport aux crimes de gouvernance qu’il croit être. Image symbole en témoignage d’un état de droit en pourrissement voire d’un état tout court qui se délite.

Léo Raz