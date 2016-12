Cartes grises : nouveau délai pour le biométrique

Il reste encore plus de 30.000 cartes grises à changer en biométrique. A ce rythme, le délai imposé jusqu’au 31 décembre pour procéder à cette réforme ne sera pas atteint. La queue qui se forme à Ambohidahy devient de plus en plus long chaque jour, mais l’effectif des dossiers traités au sein du Centre immatriculation (Cim) n’excédent pas les 1.000 en une journée.

Cette entité estime qu’il est nécessaire de prolonger ce délai, jusqu’au 31 mars 2017, comme c’est le cas pour le permis biométrique. La demande y afférente est déjà soumise auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation et n’attend plus que la signature du numéro un de ce département. «Laquelle aura probablement l’aval du numéro un du ministère de tutelle dans la mesure où ce dernier a déjà soulevé la nécessité de reporter cette échéance à une date ultérieure», a souligné une source proche du dossier. Les usagers n’attendent plus que la proclamation de la version officielle concernant cette nouvelle disposition.

Fahranarison