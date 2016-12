Athlétisme : le test de sélection obligatoire

Nouvelle saison se conjugue avec nouvelle disposition pour la fédération malgache d’ athlétisme (FMA). D’après le directeur technique national (DTN) Tsiry Manantena Rakotomalala. « Désormais, la sélection des athlètes qui vont participer à des compétitions internationales, se fera à partir d’un test et non plus en fonction des dernières performances des athlètes ». Et les cadets et cadettes n’y échapperont pas puisque une compétition test aura lieu le 11 février 2017 pour déterminer les quatre athlètes de la catégorie qui iront défendre les couleurs de Madagascar au Meeting d’Etang-Salé à La Réunion.

« Madagascar enverra quatre athlètes à cette compétition : deux garçons et deux filles », a-t-il souligné. Une belle entame pour les jeunes pousses de la discipline qui auront le privilège de côtoyer les adversaires de taille, tels les Réunionnais,

Naisa